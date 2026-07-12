La prima puntata di NOOS 2026 vede Alberto Angela accogliere due ospiti internazionali: il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon, protagonisti del film “Odissea”. La stagione riparte con un debutto che unisce scienza e cinema, offrendo un approfondimento con ospiti di rilievo nel settore cinematografico. La trasmissione, in onda su Rai 1, riprende così il suo percorso di divulgazione, mescolando cultura, scienza e intrattenimento.

La nuova stagione di NOOS – L’avventura della conoscenza riparte con un debutto internazionale. Alberto Angela inaugura il nuovo ciclo del programma scientifico di Rai 1 con due ospiti d’eccezione: il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon, protagonisti del nuovo film “Odissea”. La prima puntata andrà in onda domenica 12 luglio alle 21.35 su Rai 1 e accompagnerà il pubblico in un viaggio tra cinema, scienza e grandi domande sull’uomo e sul futuro. Christopher Nolan e Matt Damon raccontano Odissea. Alberto Angela incontrerà Nolan e Damon per approfondire la realizzazione dell’atteso kolossal ispirato al celebre poema di Omero. Un’occasione per scoprire il lavoro dietro la pellicola, dalla scrittura della sceneggiatura alla ricostruzione del mondo mitologico legato alle imprese di Ulisse. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - NOOS 2026 torna con Alberto Angela: Christopher Nolan e Matt Damon ospiti della prima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NOOS: ALBERTO ANGELA TRA RELAZIONI DI COPPIA, LONGEVITÀ E LE STAR DI ODISSEA

Notizie e thread social correlati

Noos, Alberto Angela torna su Rai 1 e parla di Odissea con Christopher Nolan e Matt DamonAlberto Angela torna in prima serata con il programma Noos – L’avventura della conoscenza, aprendo la nuova stagione.

Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt DamonStasera torna su Rai 1 il programma “Noos – L’avventura della conoscenza” condotto da Alberto Angela.

Temi più discussi: Anticipazioni tv della settimana: Alberto Angela torna con Noos, la nuova serie del programma sulla conoscenza; Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon; Cinque domeniche con Alberto Angela e Noos; Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni.

Noos torna stasera su Rai 1: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon ilfaroonline.it/2026/07/12/noo… #news #notizie #cronaca x.com

Torna Noos di Alberto Angela: Christopher Nolan e Matt Damon super ospiti della prima puntataDopo il successo delle precedenti stagioni, questa sera 12 luglio alle 21.30 su Rai 1 ritorna Noos 2026, il programma ideato e condotto da Alberto Angela. Anche quest’anno, la trasmissione racconterà ... iodonna.it

Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela, stasera su Rai 1: le anticipazioniOggi, domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai 1, in onda un nuovo appuntamento con Noos - L’avventura della conoscenza: Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon. comingsoon.it