Stromboli il party con Mick Jagger viene interrotto dai carabinieri Ecco cosa è successo

Durante i festeggiamenti per la conclusione delle riprese di un film sull’isola di Stromboli, un evento che coinvolgeva alcuni ospiti, tra cui un noto cantante, è stato interrotto dai carabinieri. La festa, che aveva attirato diversi partecipanti, si svolgeva in un contesto privato. Secondo le fonti, le forze dell’ordine sono intervenute per motivi legati al rispetto delle normative locali. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in relazione all’accaduto.

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Un cast stellare e un'atmosfera da cinema d'autore non sono bastati a salvare la festa di fine riprese del film Three Incestuous Sisters, diretto da Alice Rohrwacher. Intorno alla mezzanotte di mercoledì, i carabinieri sono intervenuti in un locale di Stromboli per interrompere il party a cui partecipavano il leggendario frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger (impegnato nel ruolo del guardiano del faro di Strombolicchio), insieme a star internazionali del calibro di Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O'Connor e Isabella Rossellini. L'intervento è scattato in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti che lamentavano la violazione dell'ordinanza sindacale, la quale vieta tassativamente la diffusione di musica nei locali durante la serata del mercoledì per garantire la quiete pubblica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stromboli, il party con Mick Jagger viene interrotto dai carabinieri. Ecco cosa è successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mick Jagger's Party Shut Down Over Music Ban Sullo stesso argomento Party con Mick Jagger e Dakota Johnson fermato dai carabinieri a Stromboli: musica vietataUn'isola tra le più belle del mondo, una sera di maggio, una festa per celebrare la fine delle riprese di un film, Three incestuous sisters, il nuovo... Leggi anche: Stromboli, ordinanza vieta la musica: interrotto party con Mick Jagger, Dakota Johnson e Isabella Rossellini I carabinieri interrompono la festa con Mick Jagger a Stromboli: Musica troppo alta. Il celebre cantante, insieme ad altri vip, partecipava al party per la conclusione delle riprese di Three Incestuous Sisters diretto da Alice Rohrwacher. x.com Interrotto dai carabinieri il party a Stromboli con Mick JaggerA Stromboli per festeggiare la fine delle riprese del nuovo film di Alice Rohrwacher 'Three Incestuous Sisters' era stata organizzata una festa privata in un locale dell'isola delle Eolie. Al party er ... rockol.it Party con Mick Jagger e Dakota Johnson fermato dai carabinieri a Stromboli: musica vietataLeggi su Il Fatto Quotidiano.it: il party per la fine delle riprese del film di Alice Rohrwacher con Mick Jagger e Dakota Johnson fermato dai carabinieri a Stromboli. ilfattoquotidiano.it