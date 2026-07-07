La bergamasca Sweet Voice Band in finale al contest Cover Me 2026 in onore di Bruce Springsteen

La band bergamasca Sweet Voice Band si è qualificata per la finale di Cover Me 2026, il contest dedicato a Bruce Springsteen. La selezione si è conclusa con il voto di una giuria e del pubblico. Dieci artisti sono stati scelti e si sfideranno domenica 6 settembre 2026 alle 18 sul palco del Druso di Ranica. La finale si svolgerà in quella data, con i partecipanti che si sono distinti durante le fasi di selezione.

È giunta al termine la fase di selezione di Cover Me 2026, il contest musicale dedicato a Bruce Springsteen. Dopo il voto della Giuria di qualità e del pubblico, sono stati scelti i dieci artisti che accederanno alla finale in programma domenica 6 settembre 2026, alle ore 18, sul palco del Druso di Ranica. A conquistare un posto nella serata conclusiva sono Funcool con I’m Going Down, Sweet Voice Band con Dancing in the Dark, Pol en Tino Band con Lucky Town, The Wooden Brothers con Incident on 57th Street, Valerio Bruner feat. Osmosis Duo con Sanghe Niro (State Trooper), Soundloud Trio con No Surrender, Blastwaves con The Ghost of Tom Joad, Simone Bertanza con Hunter of Invisible Game, Davide Lanfranchi e Fabio Sozzi con Dancing in the Dark e Iacopo Fedi con Long Time Coming. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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