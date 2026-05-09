Sedicenne uccide un uomo di 69 anni a Palermo e poi si costituisce | Mi ha fatto delle avances sessuali

Un adolescente di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 anni nella notte a Palermo e si è poi costituito alle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato intorno a mezzanotte nell’appartamento della vittima nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Secondo quanto riferito dall’adolescente, la decisione di agire sarebbe stata legata a delle avances sessuali rivolte dalla vittima. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, nell'appartamento della vittima al Villaggio Santa Rosalia. Dopo non molto il minorenne si è presentato in questura e ha spiegato di essersi difeso da un approccio sessuale da parte del 69enne. Indaga la squadra mobile coadiuvata dalla procura per i minorenni.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Palermo - L'omicidio di Aldo Naro, la sorella: Abbiamo perso, ma lo Stato di più

Notizie correlate

Leggi anche: Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce: "Mi sono difeso da avance sessuali"

Omicidio al Villaggio Santa Rosalia, sedicenne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisceOmicidio poco prima della mezzanotte in via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Omicidio al Villaggio Santa Rosalia, sedicenne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce; Omicidio a Palermo, sedicenne uccide un uomo e si costituisce: Avance sessuali, mi sono difeso; Palermo, sedicenne uccide pensionato e poi si costituisce; Invade la corsia, travolge e uccide un ciclista: arrestato per omicidio stradale.

Sedicenne uccide un uomo di 69 anni a Palermo e poi si costituisce: Mi ha fatto delle avances sessualiL'omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, nell'appartamento della vittima al Villaggio Santa Rosalia ... fanpage.it

Sedicenne uccide un uomo di 51 anni, fatale il colpo alla testa. L'autodenuncia: «Sono stato io, mi ha fatto delle avances sessuali»Un delitto ha scosso nella notte il Villaggio Santa Rosalia a Palermo. All'interno di un appartamento in via Buonpensiero, un cinquantunenne ha perso la vita in seguito a una ... leggo.it

Omicidio al Villaggio Santa Rosalia, sedicenne uccide un uomo di 51 anni e poi si costituisce ift.tt/YZjfcD2 x.com

Come procederebbe un caso legale se il mio protagonista uccidesse suo padre in 'legittima difesa' reddit