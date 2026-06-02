Usa spara e uccide 6 familiari dopo una lite domestica La Polizia | Atto malvagio

In Iowa, sei persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta dopo una lite domestica. Tra le vittime ci sono familiari del sospettato, che successivamente si è tolto la vita. La polizia ha definito l’evento un atto malvagio. L’incidente si è verificato in una residenza, senza altre persone coinvolte. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli del fatto.

Sei persone sono morte in Iowa in una sparatoria dopo una lite domestica. Tra le vittime anche familiari del sospettato che poi si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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