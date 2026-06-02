Usa spara e uccide 6 familiari dopo una lite domestica La Polizia | Atto malvagio

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Iowa, sei persone sono state uccise in una sparatoria avvenuta dopo una lite domestica. Tra le vittime ci sono familiari del sospettato, che successivamente si è tolto la vita. La polizia ha definito l’evento un atto malvagio. L’incidente si è verificato in una residenza, senza altre persone coinvolte. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli del fatto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sei persone sono morte in Iowa in una sparatoria dopo una lite domestica. Tra le vittime anche familiari del sospettato che poi si è tolto la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni: «Strage dopo una lite domestica»

Video Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni: «Strage dopo una lite domestica»

Notizie e thread social correlati

Sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni. Media Usa: «Strage dopo una lite domestica». Morto il killerOtto bambini di età tra 1 e 14 anni sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta a Shreveport, in Louisiana.

Uccide la mamma dopo una lite per un tablet rubato: 14enne rischia l’ergastolo negli USAUn ragazzo di 14 anni negli Stati Uniti è accusato di aver ucciso la madre durante una lite scoppiata per un tablet che sarebbe stato rubato a un...

Temi più discussi: Apre il fuoco e uccide 4 persone: Avevano litigato | Spara ad altri due familiari, poi si toglie la vita; Spara in casa, uccide compagno e figlioletti 6 giorni dopo il parto e si toglie la vita: tragedia a Los Angeles; Israele: genitori intervengono in una lite tra i figli, uno spara e uccide bimba di 7 anni; Usa, agente accusa una donna di usare il cellulare alla guida con mano destra e la sanziona, ma lei è amputata e mostra l'arto - VIDEO.

A 11 anni spara e uccide il padre. Mi ha tolto la Nintendo Switch, ero arrabbiatoPittsburgh, 17 gennaio 2026 – Ho ucciso papà. Uno sparo rompe il silenzio della notte in una villetta di Duncannon Borough, Pennsylvania. Jillian si sveglia di soprassalto: accanto a lei nel letto ... quotidiano.net

Spara e uccide l’ex fidanzata incinta di 16 anni e ferisce le sue due amiche: 18enne arrestato in ArizonaUn 18enne ha ucciso a colpi di pistola la sua ex fidanzata incinta, Rylee, a Buckeye, nello Stato USA dell'Arizona: è morto anche il bimbo che portava ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web