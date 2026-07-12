Non possiamo avere fidanzate mogli e figli Non beviamo dormiamo assieme sveglia di mattina presto e palestra Ma abbiamo anche rinunciato all’adolescenza | il fenomeno k-pop 82Major

Dopo un tour europeo di successo e il primo posto in classifica con il nuovo album, la band 82Major segue regole contrattuali rigide: non può avere fidanzate, mogli o figli. La band si allena e dorme insieme, si sveglia presto e frequenta la palestra. La clausola impone anche di rinunciare all’adolescenza, secondo quanto dichiarato dai componenti. La loro routine quotidiana si basa su sacrifici e disciplina, senza spazio per relazioni sentimentali o famiglia.

Sono appena rientrati da un tour europeo di successo e occupano le prime posizioni delle classifiche con il loro quinto album, “ Feelm ”. Dietro il successo della band 82Major si nasconde una clausola contrattuale precisa: niente fidanzate, niente mogli, niente figli. Si chiamano Nam Seong-mo, Park Seok-joon, Yoon Ye-chan, Hwang Seong-bin, Cho Seong-il e Kim Do-gyun. Il più giovane ha 19 anni, il più “anziano” appena 22. Eppure parlano già di rinunce, sacrifici, di un’infanzia lasciata alle spalle troppo presto. “Ho scelto questa vita quando avevo 13 anni, ho rinunciato all’infanzia -racconta a Sette de Il Corriere della Sera Hwang -Non posso proprio lamentarmi, ma la verità è che non ho potuto fare molte cose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Quando TUA FIGLIA si FIDANZA. Chi sta vivendo almeno una di queste fasi

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