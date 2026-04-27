D omenica mattina, palestra, specchio. Jennifer Lopez ha postato una serie di foto su Instagram prima che molti avessero ancora aperto gli occhi, e il commento che ha scritto dice già tutto: «Rise and grind», alzati e macina. Addominali d’acciaio in vista, top bianco a costine corto su reggiseno sportivo nero, leggings a vita bassa, capelli raccolti in una coda sciupata. A 56 anni, è questo il risultato di ciò che lei stessa descrive come una scelta quotidiana, portata avanti da tre decenni. Jennifer Lopez, una delle star più paparazzate di sempre. guarda le foto Jennifer Lopez, addominali d’acciaio: il suo allenamento. Sotto al post è arrivato subito il commento di Tracy Anderson, la sua trainer storica: «Quegli addominali!!!».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La popstar in palestra anche di domenica mattina. Il suo metodo di allenamento è più semplice di quanto si pensi, ma fatto con costanza regala una forma fisica smagliante

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