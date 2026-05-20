Non dormiamo la notte i nostri figli ci chiedono se perderemo il lavoro Non abbiamo colpe vogliamo solo lavorare | lo sfogo dei dipendenti del Castello delle Cerimonie
Centinaia di lavoratori di un noto locale dichiarano di vivere tra ansia e attesa, tra preoccupazioni per il proprio impiego e fiducia nel rispetto delle procedure giudiziarie. I dipendenti riferiscono di non riuscire a dormire, poiché i figli chiedono se perderanno il lavoro. Sostengono di non aver commesso colpe e di voler semplicemente continuare a lavorare. Le questioni legali riguardanti la struttura sono ancora in corso e devono seguire il loro iter.
“ Centinaia di lavoratori vivono sospesi tra paura e speranza. Le vicende giudiziarie devono seguire il loro corso. Nessuno chiede di ignorare la legge. Ma uno Stato giusto non può dimenticare le persone innocenti c he rischiano di pagare il prezzo più alto”. Queste le parole dei lavoratori dell’ Hotel La Sonrisa, meglio noto come “ Il Castello delle Cerimonie ”, che da anni è al centro di una spinosa vicenda giudiziaria iniziata nel 2011. Nei giorni scorsi, dopo il ricorso al Consiglio di Stato, la famiglia Polese ha ottenuto almeno fino al 4 giugno la sospensione della decisione del Tar della Campania, che l’11 maggio aveva ordinato lo stop alle attività della struttura ricettiva divenuta nota in tutta Italia grazie al programma di Real Time. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Tranquilli se mi dite un segreto non lo dirò a nessuno tranne a Lollo Ciamy Umbè Amadou Diego Davide
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