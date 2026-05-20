Non dormiamo la notte i nostri figli ci chiedono se perderemo il lavoro Non abbiamo colpe vogliamo solo lavorare | lo sfogo dei dipendenti del Castello delle Cerimonie

Centinaia di lavoratori di un noto locale dichiarano di vivere tra ansia e attesa, tra preoccupazioni per il proprio impiego e fiducia nel rispetto delle procedure giudiziarie. I dipendenti riferiscono di non riuscire a dormire, poiché i figli chiedono se perderanno il lavoro. Sostengono di non aver commesso colpe e di voler semplicemente continuare a lavorare. Le questioni legali riguardanti la struttura sono ancora in corso e devono seguire il loro iter.

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