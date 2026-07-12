Non ci intimidiscono ma a Palazzo Chigi l’allerta resta massima

Notizia in breve

Dopo l’attacco, la premier ha consultato la Farnesina. Il governo mantiene alta l’allerta, mentre il ministro degli Esteri non esclude di convocare l’ambasciatore. Palazzo Chigi ribadisce che non si lascerà intimidire. La situazione resta sotto stretta sorveglianza. Nessuna altra comunicazione ufficiale è stata rilasciata. La sicurezza delle istituzioni è al centro delle decisioni adottate nelle ultime ore.