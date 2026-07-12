Non ci intimidiscono ma a Palazzo Chigi l’allerta resta massima
Dopo l’attacco, la premier ha consultato la Farnesina. Il governo mantiene alta l’allerta, mentre il ministro degli Esteri non esclude di convocare l’ambasciatore. Palazzo Chigi ribadisce che non si lascerà intimidire. La situazione resta sotto stretta sorveglianza. Nessuna altra comunicazione ufficiale è stata rilasciata. La sicurezza delle istituzioni è al centro delle decisioni adottate nelle ultime ore.
Dopo l’attacco la premier si consulta con la Farnesina. Tajani non esclude la convocazione dell’ambasciatore. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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