Auto sui pedoni a Modena Palazzo Chigi | Meloni segue con la massima attenzione l’accaduto
Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito alcuni pedoni. La notizia ha suscitato reazioni da parte del governo, con il premier che ha manifestato attenzione sull'accaduto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze. Al momento, non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell'incidente. La dinamica dell'incidente è oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità locali.
Roma, 16 maggio 2026 – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena, dove un’auto a folle velocità per le strade del centro storico ha travolto una decina di pedoni in largo Porta Bologna, finendo la sua corsa contro la vetrina di un negozio e lasciando a terra diversi feriti, almeno sette, di cui due gravi (entrambi trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna). Una donna, secondo le prime testimonianze, avrebbe perso le gambe. Al volante della vettura c’era uno straniero, probabilmente magrebino, che avrebbe tentato la fuga accoltellando anche un passante che alla fine è riuscito a fermarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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