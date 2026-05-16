Auto sui pedoni a Modena Palazzo Chigi | Meloni segue con la massima attenzione l’accaduto

Un incidente a Modena ha coinvolto un'auto che ha investito alcuni pedoni. La notizia ha suscitato reazioni da parte del governo, con il premier che ha manifestato attenzione sull'accaduto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze. Al momento, non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell'incidente. La dinamica dell'incidente è oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui