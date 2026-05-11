Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo Chigi L’appuntamento chiesto dal ministro Chigi | Le polemiche? Normale dialettica

Il ministro della Cultura ha incontrato la premier a Palazzo Chigi in un colloquio durato circa un'ora. L'appuntamento è stato richiesto dal ministro stesso e si è svolto senza ulteriori dettagli pubblicati. Durante il confronto, sono state affrontate diverse questioni legate al settore culturale. Il governo ha commentato le polemiche sollevate, definendole parte della normale dialettica politica.

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Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto e ottenuto un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. Il punto con la presidente del Consiglio è durato circa un’ora. Giuli è arrivato attorno alle 15.15 nella sede del governo, pochi minuti prima di Meloni. La mossa arriva dopo la decisione di Giuli di cambiare i vertici del proprio staff, con i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Più tardi, per chiarire la natura dell’incontro, è uscita una nota di Palazzo Chigi, dove la premier ribadisce il suo sostegno a Giuli.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il ministro Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo ChigiIl ministro della Cultura Alessandro Giuli, a quanto si apprende, è stato circa un’ora a Palazzo Chigi. Il ministro Giuli a Palazzo Chigi per un’ora dopo il licenziamento dei collaboratori. Arianna Meloni: “Non c’è nessun caso”Roma, 11 maggio 2026 – Il giorno dopo la rottura con lo staff, Alessandro Giuli è stato visto oggi a Palazzo Chigi. Argomenti più discussi: Terremoto alla Cultura. Giuli silura mezzo staff. Tensioni per il caso del docufilm su Regeni; Italia-Usa, Rubio a Palazzo Chigi: un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video; Meloni riceve Magyar a Palazzo Chigi: sintonia su migranti e Balcani con il premier ungherese; Il rimpasto dello staff di Alessandro Giuli: vertice a Palazzo Chigi per definire i nuovi equilibri istituzionali. Per saperne di più: ilsole24ore.com/art/terremoto-… #Giuli #PalazzoChigi #Italia x.com Il ministro Giuli a colloquio con Meloni per un’ora a Palazzo ChigiL'incontro dopo che il titolare del Mic ha deciso di cambiare i vertici del proprio staff. Domani volerà a Bruxelles: con lo spinoso dossier della Biennale sul tavolo L'articolo Il ministro Giuli a co ... msn.com