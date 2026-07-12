Una mostra intitolata “Oman and Italy: two millennia of cross-civilisational dialogue” è stata inaugurata il 18 giugno e rimarrà aperta fino al 13 settembre nella sala Maria Teresa della Biblioteca nazionale Braidense a Milano. L’esposizione presenta manufatti, manoscritti, mappe e testimonianze storiche che evidenziano un legame di oltre duemila anni tra l’Italia e il regno di Oman.

Manufatti e manoscritti, mappe e testimonianze storiche per raccontare il legame bimillenario tra l’Italia e un regno lontano: “Oman and Italy: two millennia of cross-civilisational dialogue“ è una mostra aperta dal 18 giugno, e fino al 13 settembre, nella sala Maria Teresa della Biblioteca nazionale Braidense a Milano. Un progetto di cooperazione culturale internazionale che racconta la storia di scambi e relazioni che per oltre due millenni ha collegato il Sultanato dell’Oman al Mediterraneo, all’Italia e alle grandi reti culturali e commerciali del mondo antico e moderno. Promossa dalla Pinacoteca di Brera e dal National Museum of Oman di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noi e l’Oman. Due millenni alla Braidense

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