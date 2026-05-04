Fuori i fascisti da Brera | cori e tensione alla Braidense per l' arrivo di Ignazio La Russa

A Brera, durante un evento presso la Biblioteca Braidense, si è svolta una protesta contro la presenza del presidente del Senato, con cori e tensioni tra i partecipanti. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di persone che hanno espresso il loro dissenso, creando un'atmosfera di confronto tra i presenti. L’arrivo del politico ha attirato l’attenzione di alcuni manifestanti, che hanno contestato la sua partecipazione alla cerimonia.

Protesta a Brera contro la partecipazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato, alla presentazione di un libro nella Biblioteca Braidense. Un gruppo di studenti dei collettivi dell'Accademia ha improvvisato un sit in urlando più volte “fuori i fascisti dall'università”.I cartelli e lo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Contestato a Milano Ignazio La Russa: “Fuori i fascisti da Brera”Milano, 4 maggio 2026 – Una ventina di studenti si sono radunati fuori dalla Biblioteca Braidense di Milano in concomitanza della presentazione del... "Cori fascisti in maglia nera in mezzo alla strada"Scrive il segnalanteDomenica 26 aprile verso le 18 passavo davanti al bar Vizi e Sfizi sulla pista ciclabile di Viale dell'Appennino, ma sono stata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Roma, tensioni al corteo per il 25 aprile: Fuori i fascisti; A Montesacro una nuova sede del Psi. Prima era di Forza Italia; Bruciata la targa partigiana di largo Montebello: Gesto fascista contro la memoria; Torino, il presidio dell'Anpi davanti alla lapide partigiana vandalizzata - Il video. Fuori i fascisti da Brera: cori e tensione alla Braidense per l'arrivo di Ignazio La RussaCori, urla e uno striscione con una frase di Bella ciao: i collettivi hanno protestato in Biblioteca Braidense contro il presidente del Senato ... milanotoday.it Contestato a Milano Ignazio La Russa: Fuori i fascisti da BreraMobilitazione davanti alla Braidense con striscioni e megafono. Il presidente del Senato ha preso parte alla presentazione del libro L’impronta ... msn.com 29’ Bonazzoli porta la Cremonese in vantaggio! L’attaccante tira da fuori area, Motta impreciso sulla respinta non evita il gol #CremoneseLazio 1-0 x.com FcInterNews.it. . Thuram tra l’ironico e il serio: "Fuori dal mondo Inter c’è gente che non ci vuole bene, quanta cattiveria" - facebook.com facebook