Hormuz l' Iran | Decideremo noi e l' Oman a quali condizioni riaprirà

Da iltempo.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ambasciatore iraniano in Russia ha affermato che la decisione sulla riapertura dello Stretto di Hormuz sarà presa da Teheran e dalla capitale dell'Oman. Ha specificato che spetterà a questi due governi stabilire le condizioni per l'apertura delle rotte marittime nella zona. La dichiarazione non indica una data precisa o eventuali dettagli sulle modalità di riapertura. Il commento si inserisce nel contesto delle tensioni riguardanti il controllo e l'accesso allo stretto.

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L'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, ha dichiarato che il futuro dello Stretto di Hormuz sarà deciso da Teheran e Mascate, la capitale dell'Oman. Il paese che si trova sull'altra sponda del Golfo Persico là dove, appunto, si restringe. "Hormuz verrà riaperto, ma a nuove condizioni", ha sottolineato Jalali in un'intervista al quotidiano russo Izvestia. "E queste nuove condizioni saranno determinate dalle autorità iraniane e omanite. Questi sono i temi attualmente in discussione. Vedremo e capiremo in futuro cosa accadrà a questo stretto". L'Iran ha insistito sul fatto che continuerà a esercitare il controllo sulla navigazione come parte di qualsiasi accordo duraturo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, una posizione che Washington respinge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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