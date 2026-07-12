Nike ha lanciato il Safari Pack, una versione delle Air Force 1 rivestita di stampa animalier. Le sneakers presentano un motivo safari su tutta la tomaia, trasformandole in un pezzo forte di tendenza. La collezione si aggiunge ad altri accessori e capi di abbigliamento già decorati con motivi animalier, confermando la popolarità di questo stile nel 2026.

Se pensavate che l’animalier avesse già conquistato tutto il conquistabile, preparatevi a ricredervi. Dopo aver invaso borse, trench, unghie e persino cover per smartphone, ora è il turno delle sneakers. Nike ha appena presentato il nuovo Safari Pack, una capsule che reinterpreta due modelli iconici come Air Force 1 e Air Max 90 attraverso texture ispirate al mondo animale, dimostrando ancora una volta che il dettaglio giusto può trasformare una silhouette che conosciamo da decenni in qualcosa di completamente nuovo. Le Air Force 1 hanno deciso di entrare nella Mob Wife Era. La protagonista assoluta della collezione è senza dubbio la Air Force 1, proposta in due versioni completamente diverse tra loro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nike trasforma le Air Force 1 in un concentrato di animalier: il nuovo Safari Pack è la prova che le sneakers statement sono il trend del 2026

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