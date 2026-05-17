Le Nike Air Force 1 Vast Grey sono scarpe che si adattano alle calde giornate estive, ma sono considerate adatte anche per tutto l’anno. Sono state inserite tra le scelte di GQ Italia, che seleziona i prodotti indipendentemente. Quando si acquista tramite i link di vendita, Condé Nast può ricevere una commissione di affiliazione. Le sneaker sono apprezzate per il design versatile e il comfort che offrono, caratteristiche che le rendono popolari tra gli appassionati di calzature.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. A giudicare dal nome, le Nike Air Force 1 Vast Grey potrebbero non sembrare esattamente delle scarpe estive, ma in realtà lo sono. E non solo: sono anche il modello ideale da indossare tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione. Non ci stupisce, a dire il vero. Dopotutto un' icona come le AF1 non resiste per decenni solo con edizioni che puoi usare esclusivamente per una parte dell'anno. E questa proposta - come si suol dire - offre il meglio di entrambi i mondi: la combo di colori si abbina perfettamente ai look estivi, ma più in generale può andare benissimo per tutti i 12 mesi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike Air Force 1 Vast Grey sono le uniche sneaker estive che vorrai indossare tutto l'anno

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