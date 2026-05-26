Una nuova versione della Nike Air Force 1 Black Tea si distingue per la tomaia in pelle marrone scuro, che si presenta con finiture lucide e dettagli raffinati. La scarpa mantiene il classico modello, con suola bianca e dettagli minimalisti, ma la tonalità più calda del marrone la rende particolarmente elegante. La calzatura è disponibile in taglie che vanno dalla 40 alla 44, con un prezzo di circa 120 euro.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Nike Air Force 1 Black Tea non hanno bisogno di farsi notare a prima vista dall'altro lato della strada. Sostituiscono il classico bianco nucleare con un marrone scuro e caldo e dimostrano che una sneaker può essere sofisticata senza dover far finta di essere un altro tipo di scarpa. Sono sì delle Air Force 1, ma non delle Air Force 1 qualsiasi. Per capirci: sono state progettate per coloro che indossano ancora le scarpe da ginnastica ogni giorno, ma non hanno più bisogno di sembrare usciti da un video musicale del 2003. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Nike Air Force 1 Black Tea è la prova che il marrone scuro può essere anche più elegante del nero

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