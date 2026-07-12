L'Inghilterra ha battuto 2-1 la Norvegia grazie a Jude Bellingham, che ha segnato entrambi i gol. La partita si è conclusa con la qualificazione della squadra ai quarti di finale del mondiale. Nessuna rete di Kane o Haaland, i principali cannonieri in campo. La Norvegia ha mostrato buona tenuta, ma l'Inghilterra è passata avanti con le reti di Bellingham.

Nel mondiale dei cannonieri la sfida stellare tra Harry Kane ed Erling Haaland sembrava già scritta ma nel calcio niente è scontato. Invece delle reti dei due bomber, è servita la classe e l’esperienza di Jude Bellingham per consentire all’Inghilterra di superare un'ottima Norvegia ed approdare alla quarta semifinale della storia dei mondiali. Nonostante sulla carta i Tre Leoni fossero nettamente favoriti, la Norvegia ha venduto carissima la pelle, passando in vantaggio nel primo tempo grazie ad una magia dell’avanti del Benfica Schjelderup. Nel recupero, l’unica disattenzione della difesa scandinava viene sfruttata al meglio da Bellingham che si fa largo tra quattro difensori e pareggia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niente Kane e Haaland? Ecco super Bellingham: l’Inghilterra batte 2-1 la Norvegia

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¡Escándalo en la cancha! Haaland vs Bellingham: Solo uno quedará en pie

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