Alle 23 ora italiana si gioca a Miami Norvegia contro Inghilterra, partita valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La Norvegia ha eliminato il Brasile, l'Inghilterra il Messico. In campo due attaccanti di grande livello, Haaland e Kane, che si sfidano per un posto in semifinale. La vincente attende di affrontare tra Argentina e Svizzera.

Dopo Francia e Spagna, sono Norvegia e Inghilterra a cercare un pass per le semifinali dei Mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i Tre Leoni si affrontano a Miami alle 23 (ore italiane) con l'obiettivo di entrare nelle prime quattro, per poi attendere una tra Argentina e Svizzera. E sarà anche un faccia a faccia tra i due bomber vecchio stile: Erling Haaland e Harry Kane., Tantissimi i motivi di interesse dietro questo Norvegia-Inghilterra all'Hard Rock Stadium di Miami. Innanzitutto, in palio c'è la semifinale di un Mondiale ed è il premio più importante in palio nelle sfide tra queste due Nazionali, che al massimo si erano affrontate nelle qualificazioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Haaland contro Kane, è la notte dei super-bomber: Norvegia-Inghilterra vale la semifinale

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