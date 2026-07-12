Neymar riappare in un torneo di poker dopo i Mondiali col Brasile | milioni di dollari in palio

Notizia in breve

Un settimana dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali, Neymar è stato visto partecipare a un torneo di poker. L'evento prevedeva un montepremi di milioni di dollari. L'attaccante ha preso parte alla competizione senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La presenza di Neymar in questa occasione ha attirato l'attenzione dei media. Non sono stati comunicati dettagli sul suo risultato nel torneo o sull'identità degli altri partecipanti.