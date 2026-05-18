Ancelotti annuncia Neymar convocato ai Mondiali col Brasile | un boato lo interrompe

Il commissario tecnico italiano annuncia la convocazione di Neymar ai Mondiali con il Brasile, suscitando un forte boato tra il pubblico presente. Dopo aver annunciato il nome del giocatore, si ferma alcuni minuti, aspettando di completare la lettura della lista degli altri 25 calciatori selezionati, composta da un totale di 26 elementi. L’attenzione si concentra sulle reazioni della tifoseria e sul clima che si crea durante l’attesa di conoscere tutti i nomi della rosa.

Il commissario tecnico italiano deve attendere qualche minuto prima di continuare a leggere i nomi degli altri calciatori selezionati nella lista dei 26. L'ovazione dei tifosi rimbomba nella sala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Nei convocati di per il cè un grande assente:

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