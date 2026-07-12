All’alba di ieri, un neopatentato ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il locale La Pena, in via Madonna degli Angeli. L’impatto ha causato danni ingenti alla struttura, con pareti e arredi distrutti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Nessuna informazione sulle eventuali persone ferite.

Sarebbe stato un incidente quello che, all’alba di ieri, ha devastato La Pena, noto locale cittadino che si trova in via Madonna degli Angeli, a ridosso del ponte della Giacchetta, in una zona centrale della città. Ieri mattina i titolari hanno trovato il cancello di accesso divelto, come la porta d’ingresso al locale e anche danni all’interno con numerose bottiglie della fornita enoteca mandate in frantumi. Un quadro, con danni ancora da stimare ma sicuramente molto ingenti, che aveva fatto pensare in un primo momento all’azione di ladri o di vandali. Le ipotesi però con il passare delle ore hanno via via perso credibilità. Si sarebbe trattato invece di un incidente stradale: l’auto condotta da un ragazzo molto giovane, erano circa le 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neopatentato esce di strada: locale trovato devastato

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