Via Mameli vandali in azione | porta sfondata e locale devastato

Nella zona centrale del centro storico si è verificato un nuovo episodio di vandalismo, con la porta di un locale danneggiata e l’interno messo a soqquadro. Testimoni riferiscono di aver visto alcuni individui aggirarsi nei pressi della strada prima dell’accaduto. La polizia si è recata sul posto e sta indagando per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora fermato.

"L’ennesimo episodio di vandalismo nel cuore del centro storico conferma una situazione ormai fuori controllo. Nella notte, un pub di via Mameli è stato preso di mira: porta sfondata e locale devastato. Un fatto grave che si aggiunge a una lunga scia di episodi che stanno trasformando il centro.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Vandali in azione all'Horto di Porta Paldi: scritte razziste e danni alla strutturaIl raid a colpi di vernice è avvenuto l'altra notte a Cassino, all'interno della suggestiva area situata lungo le sponde del fiume Gari Scritte... Ladri in azione a Torino Mirafiori Sud: saracinesca di un negozio sfondata utilizzando un'auto come arieteNel corso della notte di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una banda di ladri ha sfondato la saracinesca del negozio di ferramenta Hilti all'incrocio...