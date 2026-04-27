Siena esce di strada e si schianta contro il guardrail | 37enne trovato carbonizzato nell’auto

Un uomo di 37 anni è uscito di strada lungo la strada tra Siena e Grosseto e si è schiantato contro un guardrail. L’incidente ha causato un incendio nel veicolo, che i vigili del fuoco sono intervenuti a spegnere. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno dell’auto, che risultava completamente avvolta dalle fiamme. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento in fase di accertamento.

L'uomo è uscito fuori strada e si è schiantato contro un guardrail lungo la Siena-Grosseto. Il suo corpo è stato trovato nell'abitacolo della vettura dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’auto si schianta contro il guardrail: paura per l’autistaHa perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guardrail, riportando qualche lieve ferita al corpo: è questa una prima ricostruzione di... Berceto, auto si schianta contro il guardrail nella notte in l'A15: un ferito in ospedaleGrave incidente stradale poco prima dell'una di notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’auto; ’La strada tra passione e sicurezza’. Studenti protagonisti a Monteroni; Teatri di Siena, al via la stagione di Sboccia l'Estate 2026. Bocciarelli: Sarà un teatro vicino alle persone; Morte, Manninger, si indaga sulla sicurezza: conosceva bene la strada. Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’autoL’uomo è uscito fuori strada e si è schiantato contro un guardrail lungo la Siena-Grosseto. Il suo corpo è stato trovato nell’abitacolo della vettura dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’i ... fanpage.it Buon giorno Siena - COME ERA SIENA IN CARTOLINA - Grazie www.ilpalio. org Una prova della mattina anterore al 1940 - facebook.com facebook