B rutto carattere, travolgente pittore. Di Jacopo Carucci detto il Pontormo (nato nel 1494 e morto il primo giorno del 1557) scrive Vasari, nelle sue Vite, che, ricevuti dal duca Alessandro de’ Medici 50 scudi per un suo ritratto, a Pontormo venne in animo di ristrutturare la sua abitazione. Ma non si risolse mai, perché la sua casa rispecchiava la sua natura “di uomo fantastico e soletario”. Prova ne era che “alla stanza dove stava a dormire e tal volta a lavorare si saliva per una scala di legno, la quale entrato che egli era, tirava su con una carrucola, a ciò niuno potesse salire da lui senza sua voglia o saputa”. Il mito di Meleagro e la storia di un gesto nell’arte, da Roma a Picasso X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel celebre capolavoro del maestro del Manierismo, le figure sembrano galleggiare nello spazio. Una soluzione innovativa che ha anticipato il Surrealismo

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