È morto Georg Baselitz addio al maestro del Neoespressionismo celebre per le sue figure capovolte

Il mondo dell’arte contemporanea piange la scomparsa di Georg Baselitz, artista tedesco noto per le sue opere caratterizzate da figure capovolte e uno stile distintivo nel movimento del Neoespressionismo. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali senza ulteriori dettagli riguardo alle cause o alle circostanze. Baselitz aveva settantatré anni e aveva avuto una carriera che si estendeva per diversi decenni, influenzando generazioni di artisti.

Il mondo dell’arte contemporanea perde uno dei suoi esponenti più influenti e riconoscibili. È morto all’età di 88 anni Georg Baselitz, pittore tedesco considerato tra i massimi rappresentanti del Neoespressionismo, il movimento artistico sviluppatosi e affermatosi a livello internazionale tra gli anni Settanta e Ottanta. La notizia del decesso è stata comunicata ufficialmente dalla Thaddaeus Ropac, una delle gallerie che lo rappresentava. Le origini e la formazione a Berlino. Nato il 23 gennaio 1938 con il nome di Hans-Georg Kern, l’artista scelse successivamente di farsi chiamare Baselitz in omaggio al suo villaggio natale, Deutschbaselitz, situato a circa 56 chilometri a nordest di Dresda, in Sassonia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Georg Baselitz, addio al maestro del Neoespressionismo celebre per le sue figure capovolte Notizie correlate Addio ad Alessandro Grassi, il maestro del vetro. Le sue opere nel mondo: “Artigiano per missione”Milano – Ha collaborato con i più grandi architetti e designer del Novecento, come Luigi Caccia Dominioni, Oscar Niemeyer, Ettore Sottsass jr. "Quintov", il maestro Francesco Quintaliani espone le sue uova d'artista al Museo del CioccolatoIl programma di “Perugia a Passo d’Uovo” dedica spazio anche all’arte contemporanea con QUINTOV, la mostra di maxi uova realizzate dal maestro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È morto a 88 anni il grande artista tedesco Georg Baselitz; È morto il pittore tedesco Georg Baselitz, uno dei più importanti esponenti del neoespressionismo; Morto Georg Baselitz, gigante tedesco della pittura; Addio al maestro della pittura ?Georg Baselitz. È morto il pittore tedesco Georg Baselitz, uno dei più importanti esponenti del neoespressionismoÈ morto Georg Baselitz, pittore tedesco tra i più importanti esponenti del neoespressionismo, movimento artistico che si è sviluppato tra gli anni Settanta e Ottanta, che è diventato celebre per le ... ilpost.it Morto Georg Baselitz, pittore tedesco del «capovolgimento». Aveva 88 anniFigura centrale dell'arte contemporanea europea, le sue opere provocatorie suscitarono polemiche nella Germania Ovest prima di ottenere riconoscimento internazionale ... corriere.it #GeorgBaselitz 1938 – 2026. Addio a un gigante dell'arte, Georg Baselitz ci ha lasciato oggi, 30 aprile 2026, a 88 anni. Maestro dell'inversione, ha capovolto il figurativo contemporaneo: dalle tele feroci degli anni '60 ai suoi Eroici, ha decostruito storia e memo - facebook.com facebook Georg Baselitz è stato uno dei miei primi accrediti. Quando entri in contatto con la sua arte per la prima volta, dal vivo, non la dimentichi: ti rimane dentro quel rumore sordo e muto della sofferenza, memorie storiche restituite perfettamente sulla tela. #rip x.com