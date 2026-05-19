Ecco qual è l’azienda comasca che ha portato il casco del Mandaloriano di Star Wars nello spazio
Un'azienda di Como ha contribuito a portare nello spazio il casco del Mandaloriano, uno dei personaggi più noti dell'universo di Star Wars. L'oggetto è stato inviato in orbita terrestre, a oltre 500 chilometri di altitudine. Questa operazione coinvolge un pezzo di Lombardia, che si aggiunge alle numerose imprese italiane impegnate in progetti spaziali di rilievo. La presenza di un elemento legato a Star Wars nello spazio rappresenta un episodio insolito nel settore aerospaziale.
Dal Comasco fino all’orbita terrestre, a oltre 500 chilometri dalla Terra. C’è anche un pezzo di Lombardia dietro una delle operazioni spaziali più curiose e spettacolari legate all’universo di Star Wars. Come riportato da OpenOnline, dal 30 marzo una riproduzione in scala dell’iconico casco del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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D-Orbit lancia il “casco mandaloriano”: la tecnologia comasca porta Star Wars nello spazioFino Mornasco (Como), 19 maggio 2026 – La Disney nello spazio grazie alla tecnologia comasca.
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