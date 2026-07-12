Nel Bosco Disturbo alla quiete Fettarappa chiude Filo d’Identità

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quinta edizione di Filo d’Identità si conclude questa sera nel Bosco di Montopoli. Il festival, diretto da Kendra Fiumanò e Stefano Colli, si svolge in una location naturale e ha come obiettivi la riflessione, l’apertura di orizzonti e la promozione dell’inclusione.

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MONTOPOLI Termina stasera, nella straordinaria location del Bosco di Montopoli, la quinta edizione di Filo d’Identità, il festival diretto e curato da Kendra Fiumanò e Stefano Colli, che fa riflettere, apre orizzonti e favorisce l’inclusione. Alle 21 Niccolò Fettarappa, tra le voci più interessanti e apprezzate del teatro italiano, presenta "Disturbo alla quiete pubblica" con Niccolò Fettarappa. Trent’anni, autore, regista e interprete, Fettarappa unisce satira politica, ironia e linguaggio contemporaneo per raccontare precarietà, alienazione e crisi sociale. "Disturbo alla quiete pubblica" sembra uno spettacolo di contraddizioni e caos. E’ così? "Si, è uno spettacolo nato da un’indigestione tematica e di contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Nel Bosco "Disturbo alla quiete...". Fettarappa chiude Filo d’Identità
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