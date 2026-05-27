Muezzin alle 6 a Oggiono la Lega | Il disturbo alla quiete vale solo per gli italiani?
Alle 6 di questa mattina, i residenti di Oggiono sono stati svegliati dal richiamo del muezzin proveniente da un capannone convertito in moschea senza autorizzazione urbanistica. La Lega ha commentato la situazione, chiedendo se il disturbo mattutino vale solo per i cittadini italiani. La presenza della struttura, priva di permessi, ha sollevato polemiche sulla gestione degli spazi religiosi non autorizzati.
A Oggiono, in provincia di Lecco, alle 6 di stamattina i cittadini sono stati svegliati dal richiamo del muezzin che invitava a pregare i musulmani della zona all'interno di un capannone trasformato in moschea senza alcuna autorizzazione urbanistica. L'amministrazione di sinistra non solo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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