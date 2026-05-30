DOMENICA IN | VENIER CHIUDE COL BOTTO TRA LA MAMMA NEL BOSCO E TANTI VIP

Domenica 31 maggio, alle 14, la trasmissione “Domenica In” ha concluso la stagione 2025-2026 in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. La puntata si è conclusa con uno spettacolo dal vivo tra la conduttrice, una mamma, e un pubblico ricco di vip. La scena principale ha visto la conduttrice e la donna interagire tra il bosco, circondate da ospiti noti.

Gran finale per “Domenica In” che chiude la stagione 2025-2026. In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma domenica 31 maggio, alle 14.00. 37ma e ultima puntata dell’e dizione numero 50 dello storico contenitore domenicale di Rai1, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio. In apertura ci sarà un’intervista intensa e molto attesa con Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la mamma della “famiglia nel bosco”. Protagonista di un racconto che ha suscitato grande attenzione mediatica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico “La mia verità”, in uscita il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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: VENIER CHIUDE COL BOTTO TRA LA MAMMA NEL BOSCO E TANTI VIP

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