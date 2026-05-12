Durante un incontro pubblico, un rappresentante ha raccontato di essersi sentito a suo agio e rinvigorito nel corso di una visita a Manfredonia, definendo l’esperienza come un momento in cui si è sentito di nuovo forte. Ha anche ricordato un episodio in cui, al suo arrivo, gli è stato chiesto di scegliere un numero da posizionare sotto al suo cognome, senza fornire ulteriori dettagli sul contesto.

Quando sono arrivato qui mi hanno chiesto di scegliere un numero sotto al mio cognome. Ho scelto il numero 98, il mio anno di nascita. Venivo da una stagione complicata, avevo perso l’entusiasmo, quel fuoco che mi faceva sentire vivo. Ho scelto questo numero per ripartire, per sentirmi quello di sempre, per avere l’entusiasmo di quando ero bambino. Qui è successo tutto questo, mi sono sentito a casa, mi sono sentito al posto giusto, mi sono sentito di nuovo forte. Ho visto ogni domenica la mia famiglia, le persone che amo lì a tifare per me dandomi un amore e un energia pazzesca, tutta la società, il Presidente, per non avermi fatto mai...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Spinelli: “A Manfredonia mi sono sentito a casa, mi sono sentito al posto giusto, mi sono sentito di nuovo forte”

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