Dopo l’intervento a Open Var sulla partita tra Inter e Torino, il commentatore ha commentato l’episodio del rigore assegnato ai granata, facendo riferimento alle spiegazioni fornite. In particolare, ha rivolto una battuta piuttosto diretta a un rappresentante della Lega calcio, lasciando intendere una certa opinione sulla questione. La discussione si è accesa sui social e tra gli addetti ai lavori, in attesa di eventuali chiarimenti ufficiali.

di Paolo Moramarco Moviola Inter Torino, Pistocchi punge Tommasi dopo l’intervento a Open Var nell’analisi dell’episodio che ha portato al rigore per i granata. Continua a far discutere il calcio di rigore assegnato al Torino nella sfida contro l’ Inter per il tocco di mano di Carlos Augusto. Dopo l’analisi andata in onda a Open VAR, il nuovo designatore arbitrale Dino Tommasi ha confermato la correttezza della decisione presa in campo e dal VAR. LE PAROLE DI TOMMASI – « È una situazione complessa, capiamo la difficoltà di Mariani in diretta, ma attraverso le camere è evidente che il braccio sia veramente alto e fuori sagoma » Una posizione che non ha convinto Maurizio Pistocchi, intervenuto sui social con un commento molto critico pubblicato su X.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Inter Torino, Pistocchi punge Tommasi: «Ho sentito la spiegazione, se tanto mi da tanto…»

Torino Cagliari 1-2 | Manca un rigore al minuto 8!

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