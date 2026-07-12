Natalia Paragoni torna in ospedale | la foto con Andrea Zelletta durante la quarta infusione racconta un amore che supera tutto

Natalia Paragoni ha trascorso un’altra giornata in ospedale per sottoporsi alla quarta seduta di chemioterapia, accompagnata dal compagno. La foto condivisa mostra i due durante il trattamento, evidenziando la presenza costante di lui al suo fianco fin dall’inizio della terapia contro il linfoma di Hodgkin. La donna sta affrontando questa fase del percorso di cura, con il supporto del partner che la accompagna durante le visite mediche.

Natalia Paragoni è tornata in ospedale per affrontare un’altra tappa del suo percorso di cura. La quarta seduta di chemioterapia è arrivata e, come sempre, al suo fianco c’è Andrea Zelletta, il compagno che non l’ha mai lasciata sola da quando è iniziata questa battaglia contro il linfoma di Hodgkin. Una foto pubblicata dal dj sui social ritrae la coppia nella sala d’attesa, entrambi con le mascherine protettive: uno scatto semplice ma carico di significato che ha commosso migliaia di follower. “Pronta per la quarta infusione”, ha scritto l’influencer 28enne nelle sue storie Instagram, utilizzando ancora una volta il termine che ha scelto per rendere meno pesante questo viaggio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta denunciano la falsa raccolta fondi: la loro presa di posizione

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Pronta per la quarta infusione: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta insieme in ospedale per la chemioterapiaNatalia Paragoni affronta la quarta seduta di chemioterapia. Andrea Zelletta sempre al suo fianco in ospedale. ilfattoquotidiano.it

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