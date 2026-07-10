Natalia Paragoni ha iniziato la quarta seduta di chemioterapia per il linfoma di Hodgkin in ospedale. L’influencer, 28 anni, si è sottoposta alla cura accompagnata dal compagno, Andrea Zelletta. La donna ha riferito di essere pronta per la nuova infusione. La presenza del partner è stata confermata durante la visita medica e l’intervento terapeutico.

Natalia Paragoni è tornata in ospedale per affrontare una nuova tappa del percorso di cura per il linfoma di Hodgkin. L’influencer, 28 anni, ha iniziato la quarta seduta di chemioterapia e anche questa volta accanto a lei c’è il compagno Andrea Zelletta. A condividere un momento della giornata è stato proprio il dj, 33 anni, che sui social ha pubblicato una foto insieme alla compagna. Nell’immagine i due si trovano nella sala d’attesa dell’ospedale e indossano le mascherine protettive: “Pronta per la quarta infusione”, ha poi scritto Natalia nelle sue storie Instagram. L’influencer aveva già raccontato che preferisce utilizzare il termine “infusioni” per indicare le sedute di chemioterapia, perché per lei rende il percorso meno pesante da affrontare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pronta per la quarta infusione”: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta insieme in ospedale per la chemioterapia

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Si parla di: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta insieme in ospedale per la chemioterapia: la foto.

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