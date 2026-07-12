nasce il quartiere dei fragili firmata la convenzione in arrivo rsa case e parco

Una convenzione urbanistica è stata firmata per l’area di viale Kennedy, segnando l’inizio di un nuovo quartiere dedicato ai fragili. Nei progetti previsti ci sono una residenza sanitaria assistenziale, case di riposo e un parco pubblico. La decisione ha diviso la maggioranza, con alcune voci contrarie che contestano le modalità di approvazione. La firma ufficiale apre la strada alla realizzazione di queste strutture nel quartiere.

La firma della convenzione urbanistica per l’area di viale Kennedy apre una profonda spaccatura a Concorezzo. Da un lato la maggioranza di centrodestra che celebra la nascita del futuro " quartiere dei fragili ", dall’altro l’opposizione di centrosinistra che denuncia "un’operazione di cementificazione ", bollando la promessa della casa di riposo come un "paravento mediatico". La protesta corre sui social. L’accordo, sottoscritto in Municipio nei giorni scorsi tra l’Amministrazione e il costruttore, segna il passaggio alla fase operativa per la trasformazione di uno dei principali ingressi della città. Il progetto ruota attorno alla costruzione di una nuova RSA, circondata da negozi di vicinato, nuovi appartamenti (di cui il 25% in edilizia convenzionata ) e un parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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