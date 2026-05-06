Museo e Parco archeologico Antica Medma-Rosarno firmata la convenzione per la gestione e valorizzazione del sito

È stata firmata una convenzione tra la Città metropolitana di Reggio Calabria, la Direzione regionale Musei Calabria e il Comune di Rosarno per la gestione e la valorizzazione del Museo e Parco archeologico Antica Medma-Rosarno. All’incontro ufficiale hanno partecipato i rappresentanti dei tre enti coinvolti, che si sono incontrati per definire gli accordi relativi al sito archeologico. La firma segna un passo importante per il futuro del luogo.

All’incontro sono intervenuti i rappresentanti dei tre Enti coinvolti dalla convenzione, la Città metropolitana di Reggio Calabria, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria con il Museo e il Parco archeologico dell’Antica Medma, e il Comune di Rosarno.Nel corso della conferenza stampa sono.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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