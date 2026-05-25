Scuola e imprese insieme per il futuro dei giovani | firmata la convenzione tra Confartigianato e l’IIS Corinaldesi Padovano

È stata firmata una convenzione tra Confartigianato e un istituto scolastico locale per rafforzare il raccordo tra scuola e imprese. L’accordo mira a offrire agli studenti competenze pratiche e alle aziende figure specializzate. La collaborazione prevede percorsi formativi congiunti e stage in azienda, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’iniziativa coinvolge istituti tecnici e aziende della zona.

SENIGALLIA – Creare un ponte solido tra i banchi di scuola e il tessuto produttivo locale, offrendo ai giovani competenze concrete e alle aziende le figure specializzate di cui hanno bisogno. Con questi obiettivi è stata firmata martedì 19 maggio la convenzione tra Confartigianato Ancona – Pesaro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Scuola, imprese, Its: insieme per il futuro dei giovani

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