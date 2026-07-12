Il club azzurro attende decisioni definitive su Lukaku e De Bruyne, ma l’ultima parola spetterà al presidente. Le trattative sono state temporaneamente sospese in attesa della conclusione del Mondiale, che si svolge tra Stati Uniti, Canada e Messico. Le operazioni di mercato sono state posticipate al termine del torneo. La questione rimane aperta, con i dettagli ancora da definire e le parti in attesa di indicazioni ufficiali.

Napoli, 12 luglio 2026 - Se ne riparlerà dopo il Mondiale: quasi come fosse il consueto mantra del lunedì successivo nel quale far partire una dieta, molte questioni di mercato, per il Napoli e non solo, sono state posposte alla rassegna iridata tuttora in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Questa regola non scritta vale almeno finché la propria Nazionale è ancora in gioco nella competizione, sogno per il Belgio infrantosi ai quarti di finale contro la Spagna, partita nella quale nessuno tra Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne è riuscito a incidere. L'impressione è che quella di Inglewood per i Diavoli Rossi sia stata una sconfitta quasi generazionale, la fine di un ciclo promettente che non ha rispettato appieno le aspettative. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Sport.quotidiano.net - Napoli, rebus Lukaku e De Bruyne: l'ultima parola spetterà a De Laurentiis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, se Lukaku non si presenta entro martedì sarà messo fuori rosa

Notizie e thread social correlati

Napoli, De Laurentiis: De Bruyne e Lukaku sulla bilancia economicaIl presidente del Napoli ha commentato le trattative di mercato, sottolineando che le decisioni riguardano anche il bilancio economico.

Napoli, De Laurentiis: il futuro di Lukaku e De Bruyne al nuovo coachIl presidente del club ha parlato del possibile futuro di Lukaku e De Bruyne sotto il nuovo allenatore.

Temi più discussi: Napoli e il rebus Lukaku: Mondiale da protagonista, ma il futuro resta tutto da decidere; Napoli: Lukaku primo nodo da sciogliere per Allegri, previsto un incontro con l'agente; Napoli, sempre più in bilico il futuro di De Bruyne e Lukaku; Napoli, AdL ha indicato la via: vendere e ancora vendere.

Tra voglia di riscatto e rebus ingaggio: Lukaku sì o Lukaku no? napolijournal.com/2026/07/03/tra… #lukaku #mercato #napoli #seriea x.com

Napoli, rebus Lukaku e De Bruyne: l'ultima parola spetterà a De LaurentiisL'eliminazione del Belgio dai Mondiali avvicina il tempo delle scelte per i due azzurri e soprattutto per il patron, che sembra orientato a dire addio a entrambi. Mercato e offerte congrue permettendo ... msn.com

Napoli tentato dal divorzio con Lukaku e De Bruyne: decide solamente De LaurentiisIl Napoli ha due interrogativi destinati a incidere sul futuro della squadra: uno è Romelu Lukaku e l'altro Kevin De Bruyne. tuttomercatoweb.com