Napoli De Laurentiis | De Bruyne e Lukaku sulla bilancia economica

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Napoli ha commentato le trattative di mercato, sottolineando che le decisioni riguardano anche il bilancio economico. Ha evidenziato che la presenza di De Bruyne e Lukaku potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore, in particolare riguardo alla composizione della rosa. Inoltre, si è parlato del peso degli stipendi di questi giocatori sul budget complessivo e di come le variabili finanziarie siano decisive nel processo di acquisto e di eventuali cessioni.

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Come influenzerà la scelta di Allegri il futuro di De Bruyne e Lukaku?. Quanto inciderà il costo dei loro stipendi sul nuovo budget?. Perché le offerte dall'Arabia Saudita mettono in dubbio Anguissa?. Chi deciderà tra la dirigenza e il nuovo allenatore le cessioni?.? In Breve De Bruyne e Lukaku pesano per quasi 20 milioni di euro lordi annui. Allegri e Manna coordineranno le decisioni tecniche e di mercato. Anguissa riceve offerte da Arabia Saudita e Turchia con contratto al 2027. Problemi alla schiena condizionano il valore di mercato di Anguissa. Aurelio De Laurentiis apre alla cessione di De Bruyne e Lukaku: il Napoli affronta tre nodi cruciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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