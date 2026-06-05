Napoli De Laurentiis | De Bruyne e Lukaku sulla bilancia economica
Il presidente del Napoli ha commentato le trattative di mercato, sottolineando che le decisioni riguardano anche il bilancio economico. Ha evidenziato che la presenza di De Bruyne e Lukaku potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore, in particolare riguardo alla composizione della rosa. Inoltre, si è parlato del peso degli stipendi di questi giocatori sul budget complessivo e di come le variabili finanziarie siano decisive nel processo di acquisto e di eventuali cessioni.
Come influenzerà la scelta di Allegri il futuro di De Bruyne e Lukaku?. Quanto inciderà il costo dei loro stipendi sul nuovo budget?. Perché le offerte dall'Arabia Saudita mettono in dubbio Anguissa?. Chi deciderà tra la dirigenza e il nuovo allenatore le cessioni?.? In Breve De Bruyne e Lukaku pesano per quasi 20 milioni di euro lordi annui. Allegri e Manna coordineranno le decisioni tecniche e di mercato. Anguissa riceve offerte da Arabia Saudita e Turchia con contratto al 2027. Problemi alla schiena condizionano il valore di mercato di Anguissa. Aurelio De Laurentiis apre alla cessione di De Bruyne e Lukaku: il Napoli affronta tre nodi cruciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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