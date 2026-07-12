L’arrivo di Zeballos potrebbe portare alla cessione di Noa Lang nel mercato del Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, con l’acquisto imminente dell’attaccante, il club potrebbe decidere di lasciar partire l’olandese, chiudendo così la trattativa che finora non ha portato i risultati sperati. Questa mossa potrebbe creare uno spazio nel reparto offensivo e favorire un possibile scambio con la Fiorentina per Dodô.

Il mercato del Napoli è un domino, e la prima tessera a cadere può essere Noa Lang. Come scrive il Corriere dello Sport, con l’arrivo ormai in dirittura di Exequiel Zeballos il club potrebbe decidere di lasciar partire l’olandese, chiudendo di fatto una scommessa mai davvero decollata. E attorno al suo nome ruota un possibile intreccio con la Fiorentina. Lang-Napoli: perché con Zeballos l’olandese può partire. La logica è quella delle caselle. Preso l’esterno argentino come alternativa a basso costo sulle corsie, il Napoli si ritroverebbe un elemento in più in un reparto già coperto: e Lang, arrivato la scorsa estate per una trentina di milioni ma mai imprescindibile, è il candidato numero uno a fare le valigie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Napoli, l’arrivo di Zeballos libererebbe Lang: ci sarebbe la possibilità di un incastro con la Fiorentina per Dodô

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucca e Lang, seconda possibilità a Napoli: c’è la richiesta di ADLIl presidente del Napoli ha presentato una richiesta riguardante alcuni calciatori in prestito, mentre si sta concentrando sulla pianificazione delle...

Napoli, Allegri blinda Politano e Alisson: per Zeballos serve l’uscita di LangA Napoli, l’allenatore Allegri ha confermato la permanenza di Alisson Santos e Matteo Politano nelle gerarchie di stagione.

Temi più discussi: Il presidente De Laurentiis ufficializza sui social l’arrivo di Allegri al Napoli; Napoli, inizia l'era Allegri: ecco quando arriverà a Castel Volturno; Napoli, ruba il copricapo dalla statua di San Gennaro in Duomo: rincorso e arrestato; Napoli, ufficiale l’arrivo di Allegri. E i tifosi si dividono.

La Fiorentina ha chiuso per Alex Jimenez: un acquisto che favorisce il Napoli? L’arrivo del terzino spagnolo, infatti, potrebbe liberare Dodô, che sarebbe dunque libero di trasferirsi in un altro club valigia Il Napoli segue da tempo il terzino brasiliano e vorre x.com

Napoli, arriva Allegri: entrate in standby, ma si muove qualcosa in uscitaL'avventura napoletana di Max Allegri è pronta ad iniziare. Domani dovrebbe vivere le sue prime ore in città, almeno da tecnico del Napoli visto che l'ha già vissuta da giocatore in un'esperienza però ... tuttomercatoweb.com

Napoli special kit for next season celebrating the 100th anniversary of the club reddit

Napoli, altro giocatore bloccato: le cessioni per l'arrivo di ZeballosSei giorni all'inizio del ritiro di Dimaro ed il Napoli prosegue la sua lunga fase di stallo sul mercato. Dopo le spese senza precedenti della scorsa estate, quest'anno la linea è prima di cedere - o ... msn.com