Il presidente del Napoli ha presentato una richiesta riguardante alcuni calciatori in prestito, mentre si sta concentrando sulla pianificazione delle prossime mosse di mercato del club. La società sta valutando le opportunità di reintegro o cessione dei giocatori che sono tornati dai prestiti, in vista delle operazioni future. La situazione riguarda anche le possibilità di seconda chance per alcuni atleti, con decisioni che verranno prese nei prossimi giorni. La gestione di questi giocatori sarà una delle priorità nelle strategie di mercato.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta delineando le strategie di mercato per il futuro del club, concentrandosi in particolare sulla gestione dei calciatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la volontà della società azzurra è quella di rivalutare e rivitalizzare alcuni elementi della rosa che finora non hanno reso secondo le aspettative, considerandoli come veri e propri nuovi acquisti per la squadra. Il futuro di Lucca, Noa Lang e gli altri nodi di mercato. Tra i nomi principali da recuperare spiccano quelli di Lucca e Noa Lang. Il primo, valutato ben 35 milioni di euro, è reduce da un rendimento decisamente negativo durante la sua esperienza nella Premier League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lucca e Lang, seconda possibilità a Napoli: c’è la richiesta di ADL

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