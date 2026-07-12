Napoli la scelta di De Bruyne arriverà solo dopo questa condizione | Ecco quando deciderà

Da spazionapoli.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kevin De Bruyne continuerà a giocare con il Napoli fino alla fine dell’estate. La decisione sulla sua permanenza sarà presa solo una volta che il nuovo allenatore e la squadra rinnovata saranno pienamente operativi. Non sono state fornite date precise, né indicazioni su eventuali condizioni specifiche. La scelta dipenderà quindi dall’evoluzione del nuovo corso tecnico e dalla situazione della squadra nelle prossime settimane.

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Kevin De Bruyne rimane al Napoli, almeno fino a fine estate: la decisione sulla permanenza arriverà solo quando il nuovo corso azzurro avrà preso forma con Allegri e la squadra rinnovata sarà operativa. De Bruyne e il Napoli: la prova sul campo con Allegri. Il belga non ha manifestato intenzioni di addio immediato. Come riporta Il Mattino, le sue intenzioni attuali non tradiscono la voglia di lasciare, ma il vero banco di prova arriverà nei prossimi mesi. De Bruyne ha deciso di attendere il nuovo progetto per valutare il proprio ruolo: “ Kevin vorrebbe mostrare al club che ha puntato su di lui un anno fa quello che ancora può dare “. Non è una promessa di fedeltà eterna, bensì una condizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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