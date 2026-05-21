A Napoli si è conclusa ufficialmente l’esperienza di Kevin De Bruyne, che era arrivato con l’obiettivo di contribuire alla squadra. Dopo un solo anno, caratterizzato da alcune prestazioni di rilievo alternate a periodi di infortuni, si è deciso di separarsi. La società ha comunicato la decisione di non proseguire con il contratto, segnando la fine di un percorso breve e segnato da diverse difficoltà. La scelta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

C’era chi aveva già previsto la fine dell’avventura di Kevin De Bruyne a Napoli. Un solo anno, qualche lampo interrotto dagli infortuni, poi l’addio. Invece no: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma KDB ha già deciso di onorare il contratto e resterà in azzurro per un’altra stagione. Napoli, De Bruyne non ha dubbi: resterà a Napoli. Come riportato da Il Roma, per De Bruyne l’esperienza a Napoli non è stata l’avventura che si aspettava: il fisico lo ha tradito nel momento peggiore, proprio quando stava trovando ritmo e condizione. Il belga, però, si è operato ed è tornato con la testa di chi vuole ancora dimostrare ancora qualcosa. Domenica disputerà la sua ultima partita di campionato, saluterà Conte e poi volerà al Mondiale con il Belgio, sperando di trascinare la sua nazionale il più lontano possibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il caso De Bruyne è chiuso: la scelta del belga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NAPOLI RIVOLUZIONE TOTALE: via De Bruyne e Meret Cosa Succede

Sullo stesso argomento

Napoli-Bologna, la scelta di Conte su De Bruyne non è tattica: le ultime sul belgaA poche ore dalla sfida contro il Bologna, Conte deve già tenere in considerazione il problema Kevin De Bruyne.

Napoli, De Bruyne è di nuovo un fattore: il belga ha cambiato la squadraIl Napoli ha conquistato la terza vittoria consecutiva in campionato ai danni del Lecce, proiettandosi verso il secondo posto in classifica.

Ricordiamo che la Procura della #FIGC ha archiviato il caso: come sempre, due pesi e due misure… #DeLaurentiis #Napoli x.com

[MN] Lukaku lascerà chiaramente il Napoli alla fine della stagione. Nelle ultime settimane, è stato accostato anche al Milan, ma quel trasferimento non avverrà. Lo stesso Romelu ha detto a Schiavone: Non vado al Milan. reddit

Conte lascerebbe il Napoli senza buonuscita: tutti i dettagli in caso di addio. E gli indizi a Pisa…Se non pioverà dal cielo un altro colpo di scena da film e sarà addio, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si lasceranno con un ... corrieredellosport.it

Napoli, caso plusvalenze: posizione del club stralciata, il processo per falso in bilancio slittaSemaforo giallo per il processo alla societa calcio Napoli in relazione al caso Osimhen e la questione delle plusvalenze. I giudici del tribunale ... sportmediaset.mediaset.it