Napoli il caso De Bruyne è chiuso | la scelta del belga

Da spazionapoli.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si è conclusa ufficialmente l’esperienza di Kevin De Bruyne, che era arrivato con l’obiettivo di contribuire alla squadra. Dopo un solo anno, caratterizzato da alcune prestazioni di rilievo alternate a periodi di infortuni, si è deciso di separarsi. La società ha comunicato la decisione di non proseguire con il contratto, segnando la fine di un percorso breve e segnato da diverse difficoltà. La scelta è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

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C’era chi aveva già previsto la fine dell’avventura di Kevin De Bruyne a Napoli. Un solo anno, qualche lampo interrotto dagli infortuni, poi l’addio. Invece no: secondo quanto riportato dal quotidiano Il Roma KDB ha già deciso di onorare il contratto e resterà in azzurro per un’altra stagione. Napoli, De Bruyne non ha dubbi: resterà a Napoli. Come riportato da Il Roma, per De Bruyne l’esperienza a Napoli non è stata l’avventura che si aspettava: il fisico lo ha tradito nel momento peggiore, proprio quando stava trovando ritmo e condizione. Il belga, però, si è operato ed è tornato con la testa di chi vuole ancora dimostrare ancora  qualcosa. Domenica disputerà la sua ultima partita di campionato, saluterà Conte e poi volerà al Mondiale con il Belgio, sperando di trascinare la sua nazionale il più lontano possibile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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