napoli juve milan possibile intreccio di mercato per la difesa

Le operazioni di mercato dei tre club si collegano principalmente nel settore difensivo, con scambi di giocatori e possibilità di trasferimenti tra Napoli, Juventus e Milan. Secondo quanto riportato, le mosse dei club coinvolgono uscite e inserimenti di calciatori, con il Napoli e la Juventus al centro di più di un movimento. La situazione si sviluppa attraverso una serie di scambi e scelte di mercato che interessano principalmente la linea difensiva delle squadre.

Un filo unisce il mercato di Napoli, Juventus e Milan, e riguarda soprattutto la difesa. Come racconta il Corriere della Sera, le mosse dei tre club si intrecciano in una catena di uscite e caselle da riempire, con gli azzurri di Allegri protagonisti di più di un capitolo. Il punto di partenza è un obiettivo dichiarato: Federico Gatti. Gatti al Napoli: l’obiettivo di Allegri. Il centrale bianconero è il nome caldo per la retroguardia di Allegri, che gli garantirebbe a Napoli un ruolo da protagonista assoluto, quello che alla Juve non gli è sempre stato riconosciuto. Non è un’idea nuova: il feeling tra Gatti e il Napoli non si è mai davvero interrotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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