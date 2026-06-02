Il Chelsea si è fatto avanti per il giocatore, con una possibile offerta in corso. La trattativa si intreccia con il nome di Cucurella, già in rosa nel club londinese. Il giocatore era stato già nel mirino di altri club, tra cui il Manchester City, circa un anno e mezzo fa. Al momento, non sono state rese note le cifre dell'eventuale proposta.

London calling. Dopo Manchester (sponda City), la Londra glamour del Chelsea. È sempre la Premier League la tentazione per Andrea Cambiaso, che, a un anno e mezzo di distanza da quell'interesse dell'allora squadra di Guardiola poi non concretizzato, torna nel mirino di una big inglese. E stavolta, in una Juve alle prese con la necessità di fare una cessione in più del previsto a causa della mancata qualificazione alla Champions League, il sacrificio dell'esterno azzurro non è una soluzione da escludere. Era il nel gennaio del 2025 quando la passione di Pep Guardiola per il classe 2000 ligure fece ipotizzare al Manchester City di offrire fino a 65 milioni ai bianconeri per lui, ma situazioni contingenti (infortuni in altri reparti) e scelte strategiche non fecero decollare l'operazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, spunta il Chelsea per Cambiaso: l'intreccio con Cucurella e la possibile offerta

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