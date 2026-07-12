Napoli frenata per il colpo a centrocampo | il motivo

Adrien Rabiot ha rifiutato il trasferimento al Napoli. La madre e agente del giocatore, Véronique, ha spiegato che la decisione deriva da motivi tattici. La società partenopea aveva avanzato l’offerta, ma il giocatore ha deciso di non accettare. La trattativa si è interrotta in queste condizioni. Nessun accordo è stato raggiunto e il centrocampista rimane in attesa di altre opportunità.

Adrien Rabiot dice no al Napoli per una ragione tattica precisa: secondo il Corriere dello Sport, la madre-agente Véronique rifiuta il trasferimento azzurro. Rabiot e il centrocampo del Napoli: troppi rivali per il posto. La pista che sembrava concreta si arena su un ostacolo inaspettato. Non è il Milan a blindare il francese, bensì la sua stessa famiglia. Véronique Rabiot, che gestisce la carriera del figlio, ha comunicato chiaramente: Napoli non è la destinazione giusta. Il motivo non riguarda ambizioni o ingaggio, ma la gerarchia di centrocampo già consolidata. Con Frank Anguissa e Scott McTominay già stabilmente nel mezzo, Rabiot troverebbe spazi limitati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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