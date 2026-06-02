Un giocatore chiave del Napoli potrebbe lasciare il club. Dopo il ritorno di Noa Lang e l’interesse per Exequiel Zeballos, la posizione di David Neres si indebolisce. La società sta valutando le opzioni, anche in vista di eventuali offerte. La situazione crea incertezza sul futuro dell’attaccante, che ha giocato finora un ruolo importante in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e la decisione finale non è stata annunciata.

David Neres vede la sua posizione al Napoli vacillare dopo il ritorno di Noa Lang e l’interesse per Exequiel Zeballos. L’esterno brasiliano è sotto osservazione tattica prima della prossima stagione. Neres, il recupero dall’infortunio diventa determinante. Lo staff tecnico e la dirigenza partenopea hanno avviato una valutazione seria sulla composizione dell’attacco. Come scrive Il Mattino, il rientro di Lang dal prestito e il pressing su Zeballos hanno ridimensionato le certezze attorno al brasiliano. Non è una mossa improvvisata, ma una conseguenza diretta dell’evoluzione tattica del progetto. Il lungo stop per l’infortunio alla caviglia ha interrotto il percorso di Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Colpo di scena in casa Napoli? Un altro big può partire: il motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COLPO DI SCENA IN CASA NAPOLI ITALIANO MAX ALLEGRI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI

Notizie e thread social correlati

Futuro Rugani, altro colpo di scena in casa Juve: le ultimeIn casa Juventus si registra un nuovo sviluppo riguardante il futuro di Daniele Rugani.

Leggi anche: Corriere dello Sport – da Koné a Svilar, addio a un big a giugno. La lista di chi può partire

Temi più discussi: EasyJet, colpo di scena: l'americana Castlelake valuta di comprare la compagnia low cost; Colpo di scena a Belluno: il Consiglio di Stato ha detto no all'abbattimento dei tigli di via Feltre; Garlasco, colpo di scena: la Procura dispone una perizia psichiatrica su Sempio; Colpo di scena, esiste una Venezia in Umbria ed è proprio stupenda.

Posillipo, colpo di scena concessioni: per spiaggia Donn’Anna restano in gara solo gli ex gestori x.com

Penso che il miglior colpo di scena di GG sia quando Dan e Blair si sono innamorati, e la cosa peggiore è che NESSUNO si aspettava che si capissero così bene reddit

Pioli in nazionale, colpo di scena per la panchina azzurraPioli continua a godere di grande stima all’interno del calcio italiano. Il lavoro svolto al Milan, culminato con la vittoria dello Scudetto e con il ritorno stabile del club ai vertici del campionato ... milanlive.it

Colpo di scena: il prefetto annulla i concerti di Travis Scott e Kanye West a Reggio EmiliaSvolta nei concerti di Travis Scott e Kanye West alla Rcf Arena: con una nota diffusa in serata, la Prefettura di Reggio Emilia ha annunciato l'annullamento dei due concerti in calendario per il 17 e ... gazzettadiparma.it