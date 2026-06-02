Colpo di scena in casa Napoli? Un altro big può partire | il motivo

Da spazionapoli.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore chiave del Napoli potrebbe lasciare il club. Dopo il ritorno di Noa Lang e l’interesse per Exequiel Zeballos, la posizione di David Neres si indebolisce. La società sta valutando le opzioni, anche in vista di eventuali offerte. La situazione crea incertezza sul futuro dell’attaccante, che ha giocato finora un ruolo importante in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e la decisione finale non è stata annunciata.

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David Neres vede la sua posizione al Napoli vacillare dopo il ritorno di Noa Lang e l’interesse per Exequiel Zeballos. L’esterno brasiliano è sotto osservazione tattica prima della prossima stagione. Neres, il recupero dall’infortunio diventa determinante. Lo staff tecnico e la dirigenza partenopea hanno avviato una valutazione seria sulla composizione dell’attacco. Come scrive Il Mattino, il rientro di Lang dal prestito e il pressing su Zeballos hanno ridimensionato le certezze attorno al brasiliano. Non è una mossa improvvisata, ma una conseguenza diretta dell’evoluzione tattica del progetto. Il lungo stop per l’infortunio alla caviglia ha interrotto il percorso di Neres. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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