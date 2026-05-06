Bastoni Barcellona frenata improvvisa? Il motivo è…Flick! Perché la trattativa con l’Inter potrebbe non andare in porto

In casa Barcellona, la trattativa per l'acquisto di Alessandro Bastoni potrebbe non andare avanti. La decisione sembra influenzata dalla posizione dell’allenatore, Hansi Flick, rispetto alla trattativa con l’Inter. Attualmente, non c’è consenso tra i dirigenti del club catalano riguardo all’acquisto del difensore. Questa situazione ha portato a una frenata nei negoziati, lasciando ancora aperta la possibilità di un esito diverso.

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