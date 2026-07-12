Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli attraverso uno scambio con la Fiorentina. La proposta prevede che il club viola scambi Dodo, terzino molto apprezzato dal Napoli, con una somma di denaro da versare ai partenopei. La trattativa si sta sviluppando, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La mossa sorprende gli addetti ai lavori e tiene in attesa le parti coinvolte.

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli con la formula dello scambio: la Fiorentina offre Dodo, il terzino che piace tanto al club azzurro, e aggiunge un conguaglio a favore degli azzurri. Lang al Napoli: l’olandese verso l’addio dopo Zeballos. Il possibile arrivo di Zeballos modifica gli equilibri offensivi del Napoli. Con il nuovo esterno in rosa, lo spazio per Noa Lang si restringerebbe sensibilmente. Il classe 1999 olandese non rientra più nei piani tecnici e la società partenopea valuta con concretezza le proposte ricevute. La Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, ha individuato in Lang il profilo ideale per completare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Napoli e Fiorentina, spunta uno scambio a sorpresa: l’idea che intriga Manna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, idea a sorpresa per la porta: Manna incontra gli agenti a MilanoIl Napoli sta valutando l'ingaggio di un nuovo portiere e ha incontrato gli agenti a Milano.

La Roma punta Moise Kean: per l’attacco spunta l’idea del maxi scambio con la FiorentinaLa Roma sta considerando un maxi scambio con la Fiorentina per portare in squadra Moise Kean.

Temi più discussi: Non solo la Fiorentina: su Lang del Napoli spunta anche la Roma di Gasperini. Di Marzio: Se i giallorossi non prendono certi obiettivi, potrebbero esserci sviluppi.; Napoli, Gila in attesa. E per la porta spunta Restes; Fiorentina, per la difesa spunta Valdepeñas del Real Madrid; Stadio Franchi, spunta una prima ipotesi di concessione alla Fiorentina: 60 anni per 55 milioni. E scoppia la bufera politica.

SPORTITALIA - Norton Cuffy proposto a Napoli e Fiorentina, su di lui spunta la Juventus ift.tt/YZpc1sn x.com

Scambio Lang-Dodo? Clamorosa ipotesi tra Napoli e Fiorentina, i dettagliCalciomercato SSC Napoli - La Fiorentina è di gran lunga la squadra più attiva sul mercato. Fabio Paratici vuole permettere al suo allenatore, Fabio Grosso, di iniziare il ritiro estivo al Viola Park ... msn.com

Napoli, in regia spunta l'opzione Kamar Baldwin - Sportando reddit

Calciomercato Napoli, Favasuli resta in lista: aumenta la concorrenza, ma spunta un indizioCostantino Favasuli del Catanzaro è seguito da diversi club di Serie A: la corsa rischia di trasformarsi in un'asta. Il Napoli osserva. tuttonapoli.net