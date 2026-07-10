Napoli idea a sorpresa per la porta | Manna incontra gli agenti a Milano

Notizia in breve

Il Napoli sta valutando l'ingaggio di un nuovo portiere e ha incontrato gli agenti a Milano. Tra i nomi monitorati c’è anche Wladimiro Falcone, come riportato dal Corriere dello Sport. Il portiere salentino entra nella lista di possibili rinforzi per la rosa in vista della prossima stagione, accanto ad altri profili già seguiti dalla dirigenza. La società sta analizzando diverse opzioni per il ruolo di titolare.