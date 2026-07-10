Napoli idea a sorpresa per la porta | Manna incontra gli agenti a Milano
Il Napoli sta valutando l'ingaggio di un nuovo portiere e ha incontrato gli agenti a Milano. Tra i nomi monitorati c’è anche Wladimiro Falcone, come riportato dal Corriere dello Sport. Il portiere salentino entra nella lista di possibili rinforzi per la rosa in vista della prossima stagione, accanto ad altri profili già seguiti dalla dirigenza. La società sta analizzando diverse opzioni per il ruolo di titolare.
Wladimiro Falcone entra nella lista dei portieri monitorati dal Napoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il numero uno salentino, come riporta il Corriere dello Sport, rappresenta una nuova opzione per la dirigenza azzurra accanto ad altri profili già seguiti. Falcone al Napoli: il profilo del portiere del Lecce. Il classe 1993 ha consolidato la sua esperienza tra i pali con il Lecce negli ultimi anni, mantenendo una presenza costante in Serie A. Contratto fino al 2028 con la società pugliese, Falcone rappresenta una soluzione di esperienza e affidabilità per chi intende affiancare Meret. La sua valutazione emerge in un momento in cui gli azzurri scandagliano il mercato europeo alla ricerca di alternative solide per la porta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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